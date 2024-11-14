Тхэквондисты Подмосковья выиграли пять наград на чемпионате России

Представители Подмосковья завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали чемпионата России по тхэквондо, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионкой страны в весовой категории до 46 килограммов стала Милана Бекулова. Также среди женщин третье место заняла Полина Хан, выступавшая в категории до 73 килограммов.

​Среди мужчин серебряная награда в весе до 80 килограммов на счету Карима Рамазанова. По итогам соревнований в весовой категории свыше 87 килограммов Павел Койко добавил в командный зачёт спортсменов из Московской области бронзовую медаль. Кроме того, на третью ступень пьедестала в весе до 63 килограммов поднялся Идар Багов.

​Чемпионат России по тхэквондо среди мужчин и женщин прошел в городе Нальчик с 5 по 11 ноября.Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.