Тхэквондисты Подмосковья стали призерами Всероссийских соревнований

В Ярославле завершились Всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо ИТФ и фестиваль «Кубок Ярослава Мудрого», которые проходили с 26 по 29 января, сообщает пресс-служба администрации округа Щелково.

Ежегодные традиционные соревнования собрали рекордное количество спортсменов — в общей сложности в них приняли участие более 1 000 представителей из 21 региона. В выездных соревнованиях поучаствовали и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково. Ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали восемь медалей: четыре серебряных и четыре бронзовых.

Валерия Анынова, Александра Подласова, Артем Немцов и Иван Емелькин стали серебряными призерами в спарринге, завоевав вторые места. А София Муравлева, Александр Ратников, Ангелина Хромова и Егор Пышнограев взяли «бронзу». Тренером спортсменов выступал Александр Локотков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.