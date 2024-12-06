Тхэквондисты Подмосковья выступили на турнире в Москве

В Москве состоялся второй открытый турнир по тхэквондо ИТФ Ratmir cup. В соревнованиях приняли участие 640 спортсменов из 30 клубов Москвы, а также из Московской, Тверской, Тульской, Владимирской, Костромской и Воронежской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково продемонстрировали высокий уровень мастерства и боевой дух, завоевав призовые места на пьедестале почета.

Рамазан Шаванов завоевал «золото» в спарринге. Рамазан показал непревзойденное мастерство и волю к победе. София Муравлева завоевала серебряную медаль в спарринге. София подтвердила свой высокий уровень подготовки и стремление к совершенству. Денис Сова завоевал бронзовую медаль в спарринге. Денис завоевал свою награду в упорной борьбе и доказал, что является достойным представителем школы.

«Турнир Ratmir cup — это не только соревнование, но и возможность обменяться опытом и познакомиться с новыми людьми. Участники турнира смогли пообщаться с коллегами из других клубов, узнать о новых методиках тренировок и поделиться своими наработками. Поздравляем наших талантливых спортсменов и их тренера Алексея Локоткова!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.