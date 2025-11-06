сегодня в 14:19

Тхэквондисты Лобни завоевали 14 медалей на турнире в Апрелевке

Воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия» из городского округа Лобня успешно выступили на открытом региональном турнире по тхэквондо ИТФ. Мероприятие прошло 3 ноября в подмосковной Апрелевке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал участников из разных городов области.

Лобненские спортсмены завоевали 14 медалей различного достоинства. В копилке команды — 1 золотая, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

Центр боевых искусств «Молодая гвардия» создан в Лобне при поддержке ветеранов ВДВ, спецподразделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», ветеранов ФСО и Терского Казачьего Войска. Занятия проходят по адресу: ул. Пушкина, 4.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные спортивные секции, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.