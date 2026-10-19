Тхэквондистка из Рузского округа завоевала бронзу чемпионата Подмосковья

Воспитанница спортивной школы «Руза» Камилла Садретдинова заняла третье место на чемпионате Московской области по тхэквондо, который завершился 17 октября в поселке Покровское Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Камилла Садретдинова завоевала бронзу в поединках с сильнейшими тхэквондистами региона. Спортсменка тренируется в спортивной школе «Руза» под руководством Даяны Мусиевны Алиевой.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев поздравил спортсменку и ее тренера с результатом.

«Пусть эта бронза станет ступенью к новым вершинам», — сказал Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил вклад спортивной школы, тренера и семьи в подготовку Камиллы.

«За медалью стоит ежедневный труд в зале, поддержка семьи и работа тренера. Этот успех мотивирует других ребят ставить высокие цели и упорно идти к ним», — прокомментировал Андрей Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.