Тхэквондистка из Подмосковья взяла серебро Кубка президента в Германии

Спортсменка из Московской области Милана Бекулова завоевала серебряную медаль на международном турнире «Кубок президента – Европа 2026» в Нюрнберге. Соревнования проходили с 4 по 7 июня 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Милана Бекулова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске, выступала в весовой категории до 46 кг среди женщин. В финальном поединке она уступила спортсменке из Венгрии и стала серебряным призером турнира. Бронзовые медали в этой категории завоевали тхэквондистки из Израиля и Италии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.