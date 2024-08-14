Теннисистки Подмосковья завоевали золото на XII летней спартакиаде учащихся

сегодня в 12:32

Подмосковная сборная стала победителем соревнований по теннису в рамках XII летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительницы региона Анна Пушкарева, Екатерина Тупицына и Дарья Корешкова стали лучшими в командных соревнованиях. Подмосковное трио заняло высшую ступень пьедестала, оставив позади соперниц из Самарской области и Москвы, которые расположились на втором и третьем местах соответственно.

В теннисном турнире на летней Спартакиаде принимали участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Саратовской, Самарской областей, Татарстана, Башкортостана, Мордовии и других: всего более 100 спортсменов из 17 регионов России.

Соревнования теннисистов в рамках ХII летней спартакиады учащихся (юношеская) России проходили с 4 по 11 августа 2024 года в Рязани.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.