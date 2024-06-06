Теннисистка из Подмосковья вышла в полуфинал «Роллан Гаррос»

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева переиграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал турнира «Ролан Гаррос». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​17-летняя россиянка в ¼ стадии финала со счетом 6:7, 6:4, 6:4 одолела одну из сильнейших теннисисток планеты из Белоруссии. Таким образом, Мирра Андреева стала самой юной участницей полуфинала за последние 27 лет и поднялась с 38 на 23 место в рейтинге WTA.

​Сегодня спортсменка из Московской области встретится с итальянкой из топ-15 мирового рейтинга Ясмин Паолини в матче за выход в финал.

​«Честно говоря, даже счет не помню. Пыталась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Спасибо огромное зрителям за поддержку. Со своей следующей соперницей я уже играла в Мадриде. Сложный был матч и психологически, и в плане игры», — сказала Андреева.

​В первом раунде турнира Большого шлема россиянка обыграла Эмину Бектас из США со счетом 6:2, 6:3. Далее Мирра Андреева нанесла поражение белорусской теннисистке Виктории Азаренко — 6:3, 3:6, 7:5. В третьем раунде была повержена ещё одна американка Пейтон Стернс — 6:2, 6:1. В встрече четвертого раунда подмосковная спортсменка со счетом 7:5, 6:2 выиграла у представительницы Франции Варвары Грачевой и вышла в четвертьфинал.

​Мирра Андреева представляет центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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