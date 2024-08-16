Тематический забег пройдет в эту субботу в Люберцах

В эту субботу, 17 августа, в Центральном парке Люберец пройдет традиционный забег от сообщества 5 вёрст Наташинский в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы посвятят мероприятие забегу «Угреша-Трейл-2024», который пройдет 25 августа уже в пятый раз.

Как отмечают организаторы субботнего забега, после старта у всех желающих будет возможность принять участие в розыгрыше призов и получить слот на любую из дистанций — 7, 15, 30 и 60 км, а также слот на детский забег — 1200 м.

Сбор участников в 8:40.

Начинается забег с традиционной разминки, заканчивается — растяжкой, общением, горячим чаем, совместной фотосессией и поздравлением именинников недели. Трасса состоит из трёх кругов.

Всех желающих принять участие в забеге, а также волонтеров ждут в субботу у входа в Центральный парк около башни с часами.

Напомним, в этот же день в Центральном парке пройдет экоакция «РазДельный Сбор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.