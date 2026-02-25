Татьяна Гаспарян оценила шансы «Кристалла» в Кубке России по футзалу

Игрок «Кристалла» Татьяна Гаспарян заявила, что домашняя площадка станет серьезным преимуществом команды в «Финале четырех» Кубка России по футзалу, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ближайшие выходные в спорткомплексе Nova Arena пройдет «Финал четырех» Кубка России по футзалу среди женщин. В полуфинале 28 февраля «Кристалл» сыграет с нижегородской «Норманочкой» — главным соперником в борьбе за титулы в последние годы.

«Будем играть у себя дома — это серьезное преимущество, не нужно тратить силы на переезд и привыкать к залу. Но это и большая ответственность», — сказала Гаспарян.

По ее словам, команды хорошо изучили друг друга, однако каждый матч складывается по-новому. Тренерский штаб детально разбирает соперника на теоретических занятиях.

Гаспарян отметила, что перед «Кристаллом» всегда стоит максимальная задача — победа в каждом турнире. Она подчеркнула, что именно борьба за золотые медали делает профессиональный спорт интересным.

Футболистка также призналась, что рада вызовам в сборную России и в будущем хотела бы попробовать силы в зарубежном клубе — в Испании, Италии или Португалии.

