Татами объединило сердца: необычная история любви уральских спортсменов

В День всех влюбленных на Урале царила особая атмосфера романтики. Пока большинство пар выбирали традиционные места для знакомства, история Татьяны и Николая началась в спортивном зале. Судьба свела их на тренировках по дзюдо, и вот уже шесть лет они неразлучны как в жизни, так и в спорте, сообщает ОТВ .

Супруги-дзюдоисты подтверждают, что любовь может расцвести в самых неожиданных местах. Их тренировки всегда заканчиваются совместной растяжкой, а когда дело доходит до спаррингов, Татьяна умело применяет приемы против своего мужа, нередко укладывая его на лопатки. В то время как другие пары обменивались подарками и устраивали романтические свидания в честь праздника Дня святого Валентина, эта необычная пара предпочла провести время на татами.

В День святого Валентина новый дворец бракосочетания пережил настоящий свадебный ажиотаж. Количество церемоний 14 февраля достигло рекордных 27 пар, что вдвое превышает обычную статистику пятничного дня. Праздничное настроение наполнило стены ЗАГСов, где влюбленные пары спешили скрепить свой союз именно в этот романтический день.

Супруги Коваленко делятся своим пониманием любви и семейного счастья. Николай, профессиональный боец ММА из клуба «Архангел Михаил», ценит особую связь с супругой через общее увлечение спортом.

«Нас объединяет не только семья и воспитание ребенка, но и общий язык дзюдо», — призналсон.

Его жена Татьяна, работающая тренером по дзюдо в Академии единоборств РМК, видит в любви прежде всего свободу и комфорт взаимоотношений. По ее мнению, истинное чувство проявляется в способности дать партнеру возможность быть собой, одновременно создавая гармонию в совместной жизни.

В День святого Валентина влюбленные Екатерина и Никита, познакомившиеся на работе, решили связать себя узами брака. Их служебный роман привел прямиком в ЗАГС.

Досуг в День влюбленных

День всех влюбленных в Екатеринбурге оказался богат на интересные события. Музей для взрослых предложил парам необычную программу с обучением искусству поцелуев и романтических ухаживаний.

Директор музея Андрей Кононов рассказал о главной цели мероприятий: помочь парам заново открыть романтические чувства и освоить забытые способы выражения любви. Участники учились красиво выражать свои эмоции, следуя примерам великих людей, и осваивали искусство комплиментов.

Совет психолога

Одиноким людям в этот праздник психологи дали позитивный совет: не стоит грустить наедине с собой. Лучше провести время в компании друзей и помнить, что множество людей находится в похожей ситуации. Возможно, совсем скоро судьба подарит неожиданную встречу с особенным человеком.

По мнению клинического психолога Александра Пещерского, отличным способом проведения времени станет посещение антикафе или участие в мероприятиях с настольными играми. Такой досуг позволяет активно взаимодействовать с окружающими и погружаться в увлекательную атмосферу общения.