Тарасова назвала справедливым решение сохранить за Россией бронзу ОИ-2022
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сохранить за российской командой бронзовую медаль Олимпийских игр-2022 в командном турнире, сообщает Общественное Телевидение России.
По мнению Тарасовой, бронзовая награда является «честным» результатом для сборной РФ. Специалист считает, что это дело теперь закрыто.
«Да, я считаю, что это справедливо, хотя убеждена, что наша команда самая сильная. Бронза — это честно, это правильно», — отметила тренер.
Ранее CAS отклонил апелляцию сборной Канады на лишение России бронзовой медали в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Изначально российские спортсмены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото. Однако после обнаружения допинга у Валиевой результаты были пересмотрены, и первое место заняла сборная США.
25 июля CAS также отклонил апелляцию сборной России на лишение ее золотой медали на Олимпиаде-2022.