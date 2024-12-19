Танцоры Реутова получили более 10 наград на соревнованиях по рок-н-роллу
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Заключительные соревнования по акробатическому рок-н-роллу в 2024 году — ффициальный Московский рейтинговый турнир и городской турнир «Кубок Федерации» завершены. На обоих турнирах клуб акробатического рок-н-ролла «Стиль», базирующийся в «Молодежном культурно-досуговом центре» городского округа Реутов, показал блестящие выступления и отличные результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В финал городского турнира «Кубок Федерации» вышли:
- номинация «Е соло мальчики и девочки 1»: Анаида Вартанова, завоевав 3 место; Яна Хвостова, которая получила серебро.
- номинация «S соло мальчики и девочки 2»: на первом месте Анастасия Каганова и бронза у Василисы Елисеевой.
- номинация «S соло мальчики и девочки 1»: серебро у Полины Юдиной.
- номинация «S соло юноши и девушки»: победитель — Ксения Челнокова, второе место у Юлии Титаевой.
- номинация «D класс-микст юноши и девушки»: первое место у Матвея и Ангелины Кривовых.
На официальном Московском рейтинговом турнире в финал вышли:
- номинация «Формейшн девочки»:
1 место — Команда «Nika».
- номинация «Формейшн женщины»:
1 место — Команда «Iron Ladies».
- номинация «А класс-микст юноши и девушки»:
3 место — Александр Дегтярев и Валерия Ульянова.
- номинация «А класс-микст юниоры и юниорки»:
3 место — Артем Вощанкин и Александра Пономарева.
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