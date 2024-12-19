Танцоры Реутова получили более 10 наград на соревнованиях по рок-н-роллу

Спорт

Фото - © Администрация Реутов г. о.

Заключительные соревнования по акробатическому рок-н-роллу в 2024 году — ффициальный Московский рейтинговый турнир и городской турнир «Кубок Федерации» завершены. На обоих турнирах клуб акробатического рок-н-ролла «Стиль», базирующийся в «Молодежном культурно-досуговом центре» городского округа Реутов, показал блестящие выступления и отличные результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финал городского турнира «Кубок Федерации» вышли:

  • номинация «Е соло мальчики и девочки 1»: Анаида Вартанова, завоевав 3 место; Яна Хвостова, которая получила серебро.
  • номинация «S соло мальчики и девочки 2»: на первом месте Анастасия Каганова и бронза у Василисы Елисеевой.
  • номинация «S соло мальчики и девочки 1»: серебро у Полины Юдиной.
  • номинация «S соло юноши и девушки»: победитель — Ксения Челнокова, второе место у Юлии Титаевой.
  • номинация «D класс-микст юноши и девушки»: первое место у Матвея и Ангелины Кривовых.

На официальном Московском рейтинговом турнире в финал вышли:

  • номинация «Формейшн девочки»:

1 место — Команда «Nika».

  • номинация «Формейшн женщины»:

1 место — Команда «Iron Ladies».

  • номинация «А класс-микст юноши и девушки»:

3 место — Александр Дегтярев и Валерия Ульянова.

  • номинация «А класс-микст юниоры и юниорки»:

3 место — Артем Вощанкин и Александра Пономарева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.