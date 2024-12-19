Танцоры Реутова получили более 10 наград на соревнованиях по рок-н-роллу

Заключительные соревнования по акробатическому рок-н-роллу в 2024 году — ффициальный Московский рейтинговый турнир и городской турнир «Кубок Федерации» завершены. На обоих турнирах клуб акробатического рок-н-ролла «Стиль», базирующийся в «Молодежном культурно-досуговом центре» городского округа Реутов, показал блестящие выступления и отличные результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.