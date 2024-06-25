Танцоры Подмосковья стали победителями спартакиады учащихся по рок-н-роллу

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Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль на финальном этапе XII летней спартакиады учащихся России 2024 года по акробатическому рок-н-роллу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Первое место в дисциплине «В-класс-микст» заняла подмосковная пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина. Серебряные награды на счету Льва Аношина и Анастасии Добромысловой из Москвы. И на третьей ступени пьедестала расположились ростовчане Ян Гальченко и Алиса Косова.

​В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумови Мария Каринская удостоились почетного третьего места. Победителями в данном виде стали столичные спортсмены Ярослав Яковлев и Евгения Позняк. Второй результат у Яна Гальченко и Елизаветы Бочкаревой из Ростовской области.

По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете.

​За победу в соревнованиях боролись более 80 спортсменов из 21 региона России. За Московскую область выступали три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.

​Заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу состоялся в Москве 24 июня в зале академии спорта «Динамо». Мероприятие прошло в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.