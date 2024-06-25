Танцоры Подмосковья стали победителями спартакиады учащихся по рок-н-роллу
Фото - © Фото: Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области
Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль на финальном этапе XII летней спартакиады учащихся России 2024 года по акробатическому рок-н-роллу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первое место в дисциплине «В-класс-микст» заняла подмосковная пара Кирилл Разумов и Злата Бородкина. Серебряные награды на счету Льва Аношина и Анастасии Добромысловой из Москвы. И на третьей ступени пьедестала расположились ростовчане Ян Гальченко и Алиса Косова.
В дисциплине «А-класс-микст» Кирилл Разумови Мария Каринская удостоились почетного третьего места. Победителями в данном виде стали столичные спортсмены Ярослав Яковлев и Евгения Позняк. Второй результат у Яна Гальченко и Елизаветы Бочкаревой из Ростовской области.
По итогам турнира сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете.
За победу в соревнованиях боролись более 80 спортсменов из 21 региона России. За Московскую область выступали три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи.
Заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу состоялся в Москве 24 июня в зале академии спорта «Динамо». Мероприятие прошло в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.