Танцоры из Реутова завоевали пять первых мест на Всероссийском чемпионате

Всероссийский Фестиваль-Чемпионат по танцам RDS, объединивший сильнейшие коллективы из разных регионов страны принес целую россыпь наград танцевальным коллективам из Реутова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской округ на соревнованиях достойно представила танцевальная лаборатория G-dance studio Центра культуры и искусств. В этот раз коллектив выехал на чемпионат полным составом рабочих групп — и результат превзошёл все ожидания.

В блоке «Чемпионат», где присуждаются только три призовых места в каждой номинации, представители G-dance studio завоевали сразу пять первых мест. Группа G-creative дебютировала с премьерой номера «White» и заняла 1 место в номинации «Авторский стиль». Группа G teens стала триумфатором в трёх номинациях: «Монолог моей души» — 1 место в номинации Best dance stage show, «Веди меня»(премьера) — 1 место в номинации Contemporary, «Бал» — 1 место в номинации Best dance street show. В сольной категории первое место заняла Елена Добрынина с номером «Move».

Также в копилке достижений — второе место группы Children G за номер «Серые люди» (номинация «Авторский стиль») и специальный приз за лучшую идею номера у группы AveraGe с постановкой «Индихоп».

В блоке «Фестиваль», где команды получают звания лауреатов и дипломантов, отличились младшие участники. Группа AveraGe стала лауреатом II степени с номером «Кто хранит правду?», группа Children G — также лауреат II степени с номером «Мягкая сила».

Танцевальная лаборатория G-dance studio работает в Реутове с 2018 года. Здесь занимаются дети разных возрастов, осваивая современные танцевальные стили, включая хип-хоп, джаз-фанк и contemporary. Коллектив активно участвует в мастер-классах, конкурсах и фестивалях, неизменно добиваясь высоких результатов.

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