Танцоры из Ленинского округа взяли медали на чемпионате России

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из подмосковного Ленинского городского округа стали пятикратными чемпионами России по танцевальному спорту. Четвертое и пятое золото в своей карьере спортсмены взяли на всероссийских соревнованиях, которые проходят в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году на чемпионат и первенство России мы подготовили сразу две детские команды в категории формейшн, и обе стали победителями! Насколько нам известно, такое произошло впервые в истории танцевального спорта. В номинации „пары“ выступала наша опытная команда ребят, которые уже становились чемпионами страны. Команду в номинации «соло» мы собрали за месяц. Она впервые участвовала в соревнованиях такого уровня, и сразу первое место в тяжелейшей борьбе. Секрет успеха — в месяце упорных тренировок, сотнях часов работы над каждым движением и полной самоотдаче», — приводятся в сообщении слова руководителя ТСК «Звездный вальс» Игоря Турукина.

Он подчеркнул, что в этом году в соревнованиях принимали участие рекордное количество спортсменов со всей России — из Крыма, Тюмени, Перми, Санкт-Петербурга, Краснодара и других регионов. Мероприятие организовано министерством спорта РФ. В пресс-службе отметили, что клуб из Ленинского округа был единственным представителем Москвы и Московской области на Чемпионате. Теперь в копилке «Звездного вальса» — пять золотых наград всероссийского уровня, а также порядка десяти побед на соревнованиях в столице. Это — самый титулованный танцевально-спортивный клуб Подмосковья, который в 2025 году отметил 20-летний юбилей.

В руководстве коллектива уточнили, что направление «формейшн» — самое сложное в танцевальном спорте. Оно подразумевает синхронное исполнение танца ансамблем, состоящим из пар или солистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.