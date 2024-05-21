Танцевальный турнир в Ленинском округе побил рекорд России по числу участников

Чемпионат и Первенство Ленинского городского округа по танцевальному спорту на Кубок «Звездного вальса» в 14-й раз прошли во дворце спорта «Видное» в минувшие выходные, 18 и 19 мая. Участниками масштабных соревнований стали свыше 2000 танцоров — это рекордный результат в массовом танцевальном спорте в нашей стране. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В первый день прошел региональный турнир категории С по танцевальному спорту высших достижений: соревновались танцоры от Е класса и выше, включая взрослых участников из Москвы и Московской области. Второй день был посвящен соревнованиям по массовому спорту среди начинающих танцоров. Турнир категории В предполагает участие нескольких регионов. Кроме Москвы и Подмосковья к нам приехали Калужская, Смоленская области и Южно-Сахалинск. Был побит рекорд по наполняемости соревнований — свыше 2000 спортсменов», — сказал руководитель клуба «Звездный вальс» Игорь Турукин.

В массовых соревнованиях принимали участие дети до 12 лет, а возраст самых юных танцоров был младше 3 лет. Абсолютно все участники получили медали и подарки. Воспитанники «Звездного вальса» завоевали свыше 40 золотых наград в различных категориях.

Добавим, что организаторами традиционно выступили самый титулованный в Московской области танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс» совместно с администрацией Ленинского округа.

«Мы уже готовимся к турниру следующего года, он будет очень важным для нас — юбилейным, 15-м. А самому клубу „Звездный вальс“ исполнится 20 лет. Мы планируем провести большие квалификационные соревнования федерации танцевального спорта страны. Мечтаем, чтобы наш турнир стал одним из самых крупных в России», — поделился планами Игорь Турукин.

В завершении танцевального сезона клуб организует спортивные сборы для всех воспитанников, они стартуют 27 мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.