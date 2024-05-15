Сыграть в «Зарницу» в Балашихе съехались школьники из Подмосковья и Донбасса

Военно-патриотическую игру провели в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе. В ней приняли участие 18 команд из разных школ Московской области, в том числе школьники Балашихи и из новых территорий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята состязались по всем направлениям военного дела. Они разбирали и собирали на скорость автомат Калашникова, надевали противогазы и общевойсковой защитный комплект, преодолевали полосы препятствий, демонстрировали упражнения из комплекса ГТО и умения строевой подготовки.

Участники игры также соревновались в зоне лазертага, практической стрельбы и в зоне пилотирования коптеров. Они управляли дронами на скорость и точность.

«Управление дронами — это немаловажное умение в наше время. Нам дали 7 минут на тренировку, а потом мы соревновались. Я взлетел, пролетел барьер и посадил дрон на квадрат. У меня все получилось без штрафного балла. Сегодня это был первый опыт для нас. Мы показали достойный результат», — рассказал командир взвода кадетских классов школы № 4 микрорайона Керамик Даниил Никитин.

Также участники «Зарницы» плели обереги и писали письма поддержки для бойцов в зону СВО.

По завершению соревновательного дня лучших наградили дипломами, кубками и медалями. И, по сложившейся традиции, гости дивизии посетили выставку оружия и техники и подкрепились солдатской кашей и горячим чаем в полевой кухне.

Военно-патриотическую игру в Балашихе проводят второй год подряд при поддержке ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского и администрации округа. Для школьников — это уникальная возможность отточить свои навыки перед предстоящим финалом в региональном этапе игры «Зарница 2.0». Сборная команда Балашихи поборется за звание победителя региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.