Свыше 9,5 тыс москвичей поучаствовали в «Спортивных выходных» за месяц

В Москве заняться спортом можно на многих площадках, спортивная инфраструктура мегаполиса позволяет тренироваться при любом уровне подготовки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге .

В мегаполисе создали все условия для любителей спорта и тренировок. Город реализует множество соответствующих проектов.

Так, 1 июня стартовал проект «Спортивные выходные», в котором за первый летний месяц поучаствовали 9,5 тыс. человек. В рамках него на 70 площадках города можно бесплатно заняться йогой, растяжкой, а также танцевальными тренировками.

Еще был открыт самый масштабный сезонный проект «Мой спортивный район», к которому с начала лета присоединились более 30 тыс. участников. На 114 площадках можно заняться фитнесом, бегом, ушу, роллер-спортом, бадминтоном, волейболом и т. д. А танцевальные тренировки проводят на крышах районных центров «Место встречи».

В начале июня власти мегаполиса запустили веб-портал «Московский спорт», благодаря которому можно записываться в бесплатные спортивные секции, выбирать и арендовать удобные спортплощадки, а также получать информацию о спортивных мероприятиях столицы.

Пляжными видами спорта можно заняться благодаря проекту «Лето. Пляж. Московский спорт». Также в парках столицы до 15 сентября спортсмены могут сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».