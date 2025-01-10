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Свыше 70 человек поучаствовали в Рождественском турнире по баскетболу в Подольске

Более 70 спортсменов из Московской области и Ржева стали участниками Рождественского турнира по баскетболу в Подольске, команда округа заняла второе место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ежегодный рождественский турнир приехали более 70 юных баскетболистов 2009 года рождения и младше из Москвы, Ржева, Сергиева Посада, Лыткарина, Серпухова.

Каждая игра проходила зрелищно и результативно. Самый крупный счет 81:8 зафиксирован в матче между командами СШ «Лыткарино» и СШ «Серпухов».

В финале баскетболисты из команды «Подольск-2» уступили соперникам из СШ «Лыткарино». В упорной борьбе подольчане заняли второе место.

Победители и призеры получили кубки, медали и подарки к Рождеству на торжественном построении.

Ранее в спортивном зале СШОР «Космос» состоялись игры первенства Московской области по баскетболу среди команд юношей до 13 лет (2013 года рождения) сезона 2024–2025 гг.

Команда СШОР «Космос» выиграла у Раменского со счетом 37:15 и у Коломны со счетом 40:5.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.