Свыше 600 лыжников вышли на третий старт серии TOPSKI FAMILY в Подмосковье

Участниками третьего этапа традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского стали более 600 лыжников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие состоялось в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 23 февраля.

Соревнования проходили на дистанциях от 600 м до 5 км, а также в формате семейной эстафеты. Ее участниками стали 60 человек в составе семей, которые боролись за призовые места в три этапа по 600 м, где дети, папы и мамы проходили дистанции самостоятельно. Победителя определяли по итогам общесемейного результата. Также отдельным зачетом в рамках третьего этапа гонки TOPSKI FAMILY состоялась корпоративная эстафета. На старт вышли 13 команд различных ведомств и предприятий. Задачей коллективов было преодолеть четыре этапа по 1 000 м. Обязательным условием также было то, что в составе каждой команды на лыжню выходила как минимум одна женщина-участница.

Знаменитый лыжник Александр Панжинский приветствовал спортсменов в стартовом городке, а также провел профессиональную разминку перед выходом на дистанцию. Также почетным гостями гонки стали четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы по биатлону Владимир Драчев и российский космонавт-испытатель, Герой России Анна Кикина, которые также вышли на дистанцию вместе с участниками соревнований.

По традиции, все спортсмены на финише получили коллекционную медаль. Каждый трофей всех этапов турниров «TOPSKI FAMILY» имеет индивидуальную форму, а все вместе они формируют единую композицию.

Также по итогам соревнований были награждены лыжники в семейном зачете, где призы вручили лучшим шести парам «ребенок-родитель» по сумме занятых мест.

Атмосферу спортивного праздника на площадке создавали мероприятия развлекательной части программы, в которой могли участвовать все желающие. А спортивная лотерея стала соревнованием для зрителей и болельщиков, которые пришли поддержать своих близких на дистанции.

С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке. Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.