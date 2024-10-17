Свыше 500 школьников Королева поучаствуют в соревнованиях Единой школьной лиги

В Королеве за звание победителя Единой школьной лиги будут бороться более 500 ребят из девяти общеобразовательных школ города. Соревнования пройдут по четырем видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Амбассадором КШЛ стал королевец Федор Земсков — чемпион мира по пляжному футболу. Федор будет поддерживать ребят на каждом матче.

16 октября в наукограде прошло первое мероприятие Единой школьной лиги — жеребьевка команд-участников. Старт соревнований будет дан 31 октября турниром по шахматам. Муниципальный этап лиги продлится до апреля, региональный запланирован в апреле–мае.

Пилотный проект Единой школьной лиги стартовал в Подмосковье в 2023 году, в этом году к проекту присоединился и наукоград Королев. Главная задача программы — объединение городских округов для популяризации спорта и физкультуры в учреждениях образования, выявление талантливых спортсменов и создание условий для их дальнейшего развития.

Проект реализуется при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Минобразования Подмосковья, а также областной Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.