Свыше 50 тыс жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях в день защиты детей

Более 50 тыс. юных жителей Московской области стали участниками спортивных соревнований и активностей, посвященных дню защиты детей. Всего 31 мая и 1 июня в регионе прошло более 200 физкультурных мероприятий для всей семьи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В День защиты детей спортивные площадки пользовались большим спросом не только среди юных жителей Подмосковья, но и среди их родителей и даже бабушек и дедушек, которые если и не участвовали, то активно болели за своих маленьких чемпионов.

Детский масс-старт на беговелах и самокатах прошел в Раменском муниципальном округе и собрал более 150 юных спортсменов. Участниками этих соревнований стали дети в возрасте от 3 до 7 лет. Состязания проходили на дистанции 300 м. На финише каждый спортсмен получил медаль и вкусный подарок.

В Волоколамске в День защиты детей прошли гонки на самокатах. Праздничная программа и состязание юных спортсменов состоялись на площади Дворца спорта «Лама». Участие в гонках приняли и взрослые, для которых сделали отдельный заезд. Всего на старт вышли более 70 человек.

В Балашихе состоялись областные соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню защиты детей. В состязаниях приняли участие более 450 спортсменов из разных городов Подмосковья.

Одной из самых масштабных площадок Дня защиты детей в Московской области стал семейный спортивный фестиваль «Цитрус» в Пушкино. Участниками мероприятия стали более 2500 детей и их родителей. В центральном парке города для гостей работали более 30 локаций с мастер-классами по шахматам и настольному теннису, спортивными активностями, квестами и конкурсами. На большой сцене фестиваля состоялся концерт местных звезд. Для детей прошли показательные выступления от местного футбольного клуба «Новое Пушкино», а также велосоревнования.

Марафон зарядок прошел в Одинцове в рамках финального дня чемпионата Московской области по боксу. 31 мая в городском округе выступили чемпион мира по боксу среди военнослужащих, чемпион Европы, мастер спорта России международного класса Дмитрий Двали и чемпион мира по версии «WBA gold», мастер спорта России Роман Андреев. Спортсмены провели разминку и продемонстрировали комплекс упражнений для хорошей физической формы. Участниками зарядки стали более 50 человек, в том числе и дети. А уже 1 июня подмосковные боксеры собрались в Балашихе и провели открытую тренировку.

Директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина Александр Бахтин и Дмитрий Двали вновь поделились секретами мастерства и рассказали юным жителям округа и боксе.

Соревнования по шахматам «Воскресенский детский рапид» прошли в парке усадьбы Кривякино. Помимо шахматных состязаний для гостей праздника были организованы олимпиада по ментальной арифметике, игровая программа для самых сообразительных «Умники и умницы» и мастер-классы.

Масштабные семейные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» в рамках проекта «Успех V единстве поколений» в День защиты детей прошел в Ногинске. На стадионе «Знамя» собрались 64 семейные команды из 15 городских округов Подмосковья. Участники проходили полосу препятствий, состязались в эстафете «Союз-Аполлон», гигантском боулинге и «Беличьем колесе».

В День защиты детей спортивно-массовые и физкультурные мероприятия прошли в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.