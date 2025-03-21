Свыше 50 подмосковных штангистов поучаствуют в первенстве РФ по тяжелой атлетике

Более 50 представителей Подмосковья станут участниками первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, которое состоится с 22 по 30 марта в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За сборную Московской области выступят 54 атлета — это самая представительная команда на турнире. Одной из основных фавориток национального первенства является обладательница Кубка России, призер чемпионата России, многократная рекордсменка страны Варвара Кузьминова из Богородского городского округа. Она попытается добавить в свой послужной список очередную медаль первенства России. 16-летняя подмосковная штангистка выступит в весовой категории до 76 кг. Соревнования в данной весовой категории пройдут 27 марта.

​Московскую область также представит призер Кубка России, победительница первенства России, многократная рекордсменка страны Софья Врагова из Богородского городского округа. Она поборется за золотую награду в рамках весовой категории свыше 81 кг. Выступления в данном весе состоятся 28 марта.

​Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек от 13 до 17 лет пройдет с 22 по 30 марта в селе Сукко Краснодарского края.

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.