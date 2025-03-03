Свыше 49 тыс знаков ГТО получили жители Подмосковья в 2024 году

Жители Московской области в 2024 году стали обладателями 49650 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участие в испытаниях комплекса ГТО в регионе в прошлом году принял 64141 житель. Из них 49650 человек выполнили нормативы и получили знак отличия. Обладателями золотых знаков стали 25328 участников комплекса ГТО в Московской области, 13911 получили серебряные и 10411 — бронзовые знаки.

Всего за прошлый год в центрах тестирования Подмосковья было организовано более 3000 мероприятий по выполнению нормативов для разных возрастных групп.

Лидерами среди городских округов Московской области по количеству знаков отличия ГТО за 12 месяцев 2024 года стали: Красногорск (5 298 знаков), Химки (4 939 знаков) и Раменское (3 528 знаков).

На сегодняшний день в Московской области функционируют 67 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Напомним, наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы и увеличить свои шансы на поступление в высшие и средние специальные учебные заведения. При этом учитывается награда, полученная не раньше последнего года обучения в школе за сдачу нормативов в своей возрастной группе.

Испытания комплекса ГТО в Московской области проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.