Свыше 450 спортсменов участвуют в первенстве России по плаванию в Подмосковье

В муниципальном округе Чехов стартовало первенство России по синхронному плаванию. В соревнованиях принимают участие более 450 спортсменов из 22 субъектов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первенство России является первым этапом отбора в сборную команду России по синхронному плаванию для юношей 13-16 лет и девушек 13-15 лет.

Медали соревнований будут разыграны в следующих дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Московскую область представляют четыре команды, всего — 52 спортсмена.

Торжественная церемония открытия пройдет 26 февраля в 16:30. Вход для зрителей — свободный.

С более подробной программой соревнований можно ознакомиться по ссылке.

Первенство России по синхронному плаванию проходит в городе Чехов во ДС «Олимпийский имени Владимира Максимова» с 24 февраля по 2 марта. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.