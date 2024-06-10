Свыше 400 человек стали участниками Спартакиады пенсионеров в Подмосковье

В городском округе Коломна состоялась VIII спартакиада пенсионеров Московской области. В мероприятии приняли участие более 400 спортсменов-любителей, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам командного зачета победу одержали спортсмены из Коломны. Представители города Озеры завоевали серебряные медали. Замкнула тройку призеров команда из Подольска.

40 команд состязались в шести видах спорта: легкая атлетика (кросс 1 000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс. В составе каждой команды — четверо мужчин старше 60 лет и четыре женщины старше 55 лет.

Самому старшему участнику Спартакиады исполнилось 82 года, старшей — 81 год, а каждый пятый финалист перешагнул 70-летний рубеж.

«Любовь к жизни, стремление к победе и желание становиться еще лучше объединяют участников масштабной Спартакиады. Еще раз убедился, года это всего лишь цифры, пенсионный возраст — время новых возможностей и достижений! Горжусь каждым из участников. Ваша целеустремленность, воля к победе и жажда жизни вдохновляют всех окружающих», — обратился к участникам председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Московской области для участия в IX Спартакиаде пенсионеров России, которая состоится с 30 сентября по 5 октября в Кемерове.

VIII Спартакиада пенсионеров Московской области прошла 8 июня в Конькобежном центре «Коломна». Мероприятие организовано в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.