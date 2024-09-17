Свыше 3,5 тыс участников вышли на старт финальной «Гонки героев» в Подмосковье

В Дмитровском городском округе состоялось закрытие сезона традиционной «Гонки героев». На финальный старт на трассе горнолыжного клуба Леонида Тягачева вышли более 3,5 тысяч участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для спортсменов была подготовлена трасса протяженностью 9,5 км, которая включала 34 препятствия разного формата и уровня сложности: рукоходы, водные преграды, вертикальные и наклонные заборы, канаты, траншеи и многие другие.

Участники выбирали подходящий зачет — командный или массовый. Кроме того, отдельно от двух основных форматов состоялся корпоративный забег, в котором приняли участие 150 команд. 14 коллективов соревновались в рамках Корпоративного чемпионата.

В рамках финального дня сезона также состоялись суперфинал «Гонки героев», в котором участвовали самые сильные атлеты, и всероссийские соревнования среди членов сборной России по гонкам с препятствиями.

«Сезон прошел отлично, у нас рекордное количество участников по всем регионам, появились две новые локации — Омск и Волгоград. Количество желающих растет, и мы просто не умещаемся в световой день, поэтому в этом году мы провели двухдневную гонку в Санкт-Петербурге и Москве. Следующий претендент на двухдневную гонку — это Казань. Будем и дальше практиковать такой формат и продолжим удивлять любителей спорта в следующем сезоне», — отметил руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш.

Мероприятие организовано и проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.