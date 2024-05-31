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Свыше 300 юных спортсменов Подмосковья примут участие в турнире по футболу

​В городском округе Химки пройдет открытый турнир по футболу среди детских команд на «Кубок Флагов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях в День защиты детей, 1 июня, примут участие более 300 юных футболистов в возрасте 11-13 лет.

В турнире сыграют детские футбольные команды общеобразовательных учреждений г. о. Химки, а также детские футбольные команды от местных диаспор мусульман Татарстана, Таджикистана, Белоруссии и Луганской Народной Республики.

​Торжественное открытие мероприятия состоится в 10:00, начало матча — в 10:30.

​Целью проведения подобных турниров является популяризация футбола, привлечение к занятиям спортом и укрепление международных отношений и сотрудничества.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.