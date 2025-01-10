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Свыше 300 человек поучаствуют в соревнованиях по конькобежному спорту в Подмосковье

Более 300 юных конькобежцев примут участие в III Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на призы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой». Турнир пройдет в конькобежном центре «Коломна» 11 января, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В традиционных соревнованиях примут участие спортсмены из 12 регионов России: Московской, Владимирской, Кировской, Челябинской, Тульской, Ярославской, Тамбовской, Тверской, Нижегородской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

Медали будут разыграны среди юношей и девушек в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-13 лет. В программу соревнований включены дистанции 100, 300 и 500 метров. На данном турнире используется электронный хронометраж, полноценная судейская коллегия, а также есть возможность выполнения спортивных разрядов.

В этом году на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту представят новый талисман и гимн «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой».

Организатор и идейный вдохновитель этих соревнований — двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту, 20-кратная чемпионка России, президент федерации Московской области по конькобежному спорту, депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева.

Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.