Свыше 30 медалей взяли спортсмены федерации самбо Люберец на открытом первенстве

сегодня в 11:55

31 медаль завоевали спортсмены федерации самбо Люберец в рамках открытого первенства округа, которое прошло в это воскресенье, 19 января, в ДС «Триумф», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Соревнования стали этапом отбора в сборную команду городского округа Люберцы в возрастных категориях 11-12 и 12-14 лет. Лучшие самбисты будут представлять муниципалитет на соревнованиях областного уровня. Для повышения спортивной конкуренции первенство было открытым для представителей других округов Подмосковья и других регионов», — рассказал председатель федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент федерации самбо Московской области Виктор Худяков.

В соревнованиях приняли участие 155 спортсменов из Московской и Тверской областей.

Представители федерации самбо городского округа Люберцы завоевали 31 медаль. Из них шесть золотых, семь серебряных и восемнадцать бронзовых.

Подготовили спортсменов тренеры: Павел Худяков, Лали Курдадзе, Алексей Курначенков, Виктор Федулов, Данила Лебедев, Ислам Натов, Руслан Киселев, Алексей Шкоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.