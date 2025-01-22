Свыше 2,8 тыс жителей Электростали успешно сдали нормы ГТО в 2024 году

В 2024 году испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО прошли 2 896 жителей городского округа Электросталь. Большую часть из них составляют учащиеся общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря регулярным занятиям физкультурой и спортом, а также соблюдению здорового образа жизни, многие школьники продемонстрировали высокие результаты в выполнении норм комплекса ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» стал не только оценкой физической подготовки, но и мощным инструментом для формирования здорового и сильного поколения. ГТО представляет собой национальную программу физического развития и оздоровления населения России, охватывающую шесть возрастных категорий: детей дошкольного возраста, учащихся начальной и средней школы, студентов, взрослых и пожилых людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.