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Свыше 270 спортсменов сразились на первенстве и Кубке Подмосковья по киокушин

В спортивно-оздоровительном комплексе «Опалиха» Красногорска прошли первенство и Кубок Московской области по киокушин, а также фестиваль Московской областной федерации по этому виду единоборств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов из разных городов Подмосковья и других регионов России.

Киокушин — контактный стиль каратэ, зародившийся в Японии в 1950-х годах благодаря мастеру Масутацу Ояма. Этот вид единоборства считается одним из самых сложных и жестких, но при этом он пользуется наибольшей популярностью в мире. Соревнования прошли на высоком уровне, участники продемонстрировали превосходные результаты.

В рамках Кубка Московской области по киокушин были награждены лучшие спортсмены, тренеры и судьи федерации по итогам работы за год.

Эти соревнования еще раз показали, что киокушин привлекает множество талантливых спортсменов, готовых бороться за победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.