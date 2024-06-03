Более 2,5 тыс человек вышли на старт велозаезда Gran Fondo в Волоколамске

Второй старт серии велозаездов Gran Fondo собрал более 2,5 тыс. любителей велоспорта на автодроме Moscow Raceway в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для участников взрослых велозаездов организаторы подготовили 3 дистанции на выбор: 30 км, 60 км и 100 км. Разная протяженность маршрута позволила подобрать для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам.

Участники проехали стартовый круг по известной автотрассе и далее заезд проходил по полностью перекрытым от транспорта маршрутам.

Для самых маленьких любителей велоспорта был организован детский заезд Gran Fondo Kids. Юные спортсмены с 5 до 13 лет преодолели 3 дистанции: 4 км, 8 км или 12 км (в зависимости от возраста).

На финише всех любителей велоспорта ждала брендированная медаль, а победители и призеры получили памятные подарки от организаторов.

В новом сезоне на территории Московской области запланированы еще три старта серии: 21 июля в Богородском г. о., 25 августа в г. о. Серпухов и заключительный подмосковный старт состоится 22 сентября в Рузском г. о.

Открытие велосезона состоялось в мае в г. о. Лотошино. Результаты заездов опубликованы на официальном сайте соревнований: granfondo.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.