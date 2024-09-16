Свыше 250 дзюдоистов приняли участие в турнире Кубка Серпуховского Кремля

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошел юбилейный XX открытый турнир «Кубок Серпуховского Кремля по дзюдо памяти Романа Катасонова». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с вице-президентом федерации дзюдо Московской области, исполнительным директором федерации дзюдо центрального Федерального округа Александром Потаповым глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко дали старт соревнованиям.

Серпухович, майор центра специального назначения ФСБ России Роман Катасонов в далеком 2004 году отдал свою жизнь, спасая детей Беслана от террористов. Символично, что турнир по такому единоборству, как дзюдо носит имя героя, человека сильного телом и духом. Это тот вид спорта, который помогает ребятам стать крепкими внутренне и развиваться физически.

Почетными гостями турнира стали мама Романа Катасонова Лидия Борисовна, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, депутаты городского совета Андрей Тихонов и Наталья Боровских, Благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин.

Торжественно подняли флаг Российской Федерации студенты Губернского колледжа, которые приехали из Беслана.

В соревнованиях приняли участие свыше 250 спортсменов из разных уголков нашей страны: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областей, Брянска, республик Ингушетия и Чувашской, Красноярского края и, конечно, Серпухова.

Истории тех, кто не побоялся противостоять угрозе, отдал свою жизнь, спасая других, бережно хранится и передается подрастающему поколению. Ребята — спортивное будущее нашей страны. И очень ценно, что у них есть пример отваги, мужества и патриотизма, такой как серпухович Роман Катасонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.