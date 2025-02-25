Свыше 200 спортсменов приняли участие в турнире по борьбе в Дмитровском округе

В Дмитровском округе 20 команд по греко-римской и женской вольной борьбе встретились в юношеском турнире, посвященному Дню защитника Отечества. Соревнования объединили более 200 спортсменов 2009–2018 годов рождения из разных регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди участников были представители Дмитровского округа, Москвы, Московской и Тверской областей, а также Республики Мордовия.

Конкуренция в каждой возрастной и весовой категории была очень высокой. На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости: контр-адмирал Геннадий Малышев, ведущий специалист по развитию спортивной борьбы в России Василий Цандыков, мастер спорта СССР Александр Мочалкин и участник специальной военной операции Евгений Гадаев.

Команда Дмитровского округа СК «Медоед» показала впечатляющие результаты, завоевав 9 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Особого внимания удостоился Эдуард Крикухин, получивший приз зрительских симпатий за лучшую технику.

Все призеры были награждены кубками, медалями и футболками от СК «Медоед».

Турнир прошел в теплой и дружественной атмосфере. Гостей и участников угощали пирогами и чаем. Победители получили специальные призы — сумки-холодильники с продуктами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.