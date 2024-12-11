Свыше 200 спортсменок приняли участие в женском хоккейной турнире в Подмосковье

В городском округе Домодедово прошел межрегиональный женский хоккейный турнир «Второе дыхание». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменок из 7 городов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За победу в турнире боролись 10 команд из Домодедова, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Печоры и Петрозаводска. По результатам проведенных игр обладателем золотых наград стал ЖХК «Гроза» (Санкт-Петербург), серебряные медали у ЖХК «Королевы льда» (Тула) и замкнули призовую тройку представители Петрозаводска ЖХК «Вега». Команда «Авангард» из Домодедова остановилась в шаге от пьедестала — заняла четвертое место. Лучшим бомбардиром соревнований стала хоккеистка из Домодедова Анастасия Григорьева.

Игры турнира «Второе дыхание» проходили в спортивном комплексе «Легенда» и в новом физкультурно-оздоровительном комплексе площадью свыше 4 тыс. кв. метров, открытом в 2024 году. ФОК расположен на территории стадиона «Авангард» и построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Второе дыхание» — это уникальный хоккейный турнир, в котором принимают участие девушки, начавшие заниматься хоккеем менее года назад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.