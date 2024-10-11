Свыше 200 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на Кубке Москвы по грэпплингу

​Представители Подмосковья удостоились 56 золотых, 69 серебряных и 86 бронзовых наград на Кубке Москвы по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги среди детей и взрослых, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Замечательный турнир, замечательная организация. Очень здорово, что удалось побороться как моим воспитанникам, так и мне самой. Для меня это новый титул, новые эмоции. Мне впервые удалось стать обладательницей Кубка Москвы, это очень приятно. Мы приехали большой командой из Лыткарина и Раменского. У нас выступают и детки, и взрослые. Практически во всех возрастах мы смогли побороться. Конечно, безумно рады, что смогли внести какой-то вклад в просто выдающийся результат по медалям у спортсменов из Московской области», — прокомментировала действующая чемпионка Европы по спортивной борьбе грэпплинг, обладатель Кубка России, профессиональный боец ММА Ирина Чернышова.

​Суммарно подмосковные борцы положили в командную копилку 211 медалей. Это лучший результат на турнире в неофициальном зачете среди регионов России. Второе место у сборной Москвы — 154 награды.

​В первый день соревнований в разделе «грэпплинг» в активе спортсменов из Московской области было 109 медалей, из них 28 золотых, 34 серебряные и 47 бронзовых. Во второй соревновательный день в дисциплине «грэпплинг-ги» на счету подмосковной сборной 102 награды: 28 золотых, 35 серебряных и 39 бронзовых.

​Турнир состоялся в Москве во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. В нем приняли участие свыше 1 000 юных и взрослых спортсменов. Московскую область представляли борцы из городских округов: Лыткарино, Протвино, Люберцы, Домодедово, Красногорск, Мытищи, Коломна, Подольск, Серпухов и др.​

​Кубок Москвы по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.