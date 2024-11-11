Свыше 200 юных каратистов сразились за кубок Самурая в Подмосковье

Более 200 юных каратистов сразились за кубок Самурая в спортивной школе «Пахра» Подольска на учебно-тренировочных сборах для юных каратистов в возрасте от шести до девяти лет. Также здесь прошли соревнования по карате кекусинкай среди ребят старше 10 лет. В них приняли участие 220 спортсменов из Подольска и других округов Московской области. Всего разыграли 40 комплектов наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Эти соревнования проводят для тех, кто только начинает свой путь в карате. Для многих эти соревнования стали первыми. Главная цель организаторов — обмен опытом», — рассказал тренер и главный судья Павел Шулындин.

Борьба проходила в формате поединков, в которых участники выступали в парах. В каждом сражении каратисты должны были показать свои навыки в нападении, защите, а также выносливость и силу воли.

В спортивной школе олимпийского резерва «Пахра» работает пять отделений: тяжелая атлетика, шахматы, волейбол, киокусинкай и конный спорт, где занимаются около 900 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.