Свыше 200 девочек со всего Подмосковья приняли участие в соревнованиях в Видном

В минувшие выходные во Дворце спорта «Видное» состоялось V юбилейное Первенство Ленинского городского округа по художественной гимнастике «Навстречу мечте». В этом спортивном событии приняли участие 70 детей из округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Ежегодно мы проводим данное мероприятие в нашем округе. Более 200 детей с удовольствием принимают участие в Первенстве и уже не первый раз командами приезжают на соревнования, что несказанно радует нас, как организаторов. Мы создаем все условия для спортсменок, чтобы они смогли показать свои лучшие выступления», — рассказала организатор Первенства, тренер Александра Морозова.

Всего в мероприятии приняли участие 230 спортсменок в возрасте от 5 до 14 лет. Ленинский округ представляли МБУ ДО СШОР «Олимп» и СК «Ступени». Победители в каждых возрастных группах определялись по количеству набранных баллов. Всем участникам соревнований были вручены медали, грамоты и призы в торжественной обстановке.

«Для многих детей это первые соревнования сезона, первый старт для дальнейших побед. Не всегда получается все так, есть ряд недочетов, но мы готовы двигаться дальше. Не только дети, но и тренеры очень волновались. Каждую тренировку с нашими воспитанницами мы развиваем грацию и уверенность в себе. Работая над ошибками, мы будем стремиться к лучшим результатам», — добавила Александра Морозова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.