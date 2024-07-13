Свыше 1,7 тыс бегунов приняли участие в полумарафоне «Сергиевым путем»

​Данное беговое событие стало самым массовым в летнем сезоне в Подмосковье, а также самым массовым стартом сезона «Суперлиги Подмосковья».

​Стартовая зона полумарафона располагалась на Красногорской площади Сергиева Посада, откуда спортсмены начинали знакомство с живописным маршрутом. Дистанции пролегали по центральным улицам города и вдоль основных достопримечательностей. Соревнования начались с забегов среди взрослых на дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Затем стартовали юные любители бега от 4 до 11 лет и преодолели расстояние в 300 и 600 м.

​«Бежалось очень непросто. Во-первых, потому что профиль трассы очень сложный, это визитная карточка Сергиевого Посада — подъемы и развороты, которые расположены прям в центре города. Ещё одна интересная особенность — это достопримечательности. Ради забега перекрыли основные улицы — это очень привлекает, когда знаковые места нашей страны становятся площадкой для проведения спортивных мероприятий. Для меня это послужило дополнительным стимулом. Очень удивило и то, что местные жители, особенно совсем юные ребята, на протяжении всего маршрута поддерживали и рукоплескали нам. С таким я столкнулся впервые», — поделился эмоциями участник забега Андрей Арих.

​Участники стартов не только преодолели свои беговые маршруты, но и посетили многочисленные местные достопримечательности одного из красивейших городов Московской области. После забега все желающие смогли пройти по туристической зоне «Дорога к храму», связывающей значимые места: набережную, бульвары и кварталы со старинной застройкой, прилегающие к знаменитой Троице-Сергиевой Лавре.

​Итоги забегов подводились среди мужчин и женщин в абсолютном зачете, а также в каждой возрастной категории. Все финишеры получили памятную медаль бегового события, а победители и призеры были отмечены на сцене в ходе торжественной церемонии награждения. С результатами полумарафона «Сергиевым путем» можно ознакомиться на сайте: results.russiarunning.com.

​Самым молодым участникам соревнований исполнилось по 4 года. Самым возрастным бегуном стал 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа. Он преодолел пятикилометровый маршрут и успешно пересек финишную черту, потратив на прохождение дистанции чуть более 30 минут.

​После забега в Сергиевом Посаде 24 августа пройдет полумарафон «Большая Волга» в Дубне, а 19 октября — традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Регистрация на старты продолжается в приложении и на сайте «Суперлиги Подмосковья»: СУПЕРЛИГАМО.РФ.

​Информационный партнер соревнований: «Советский спорт» — первое спортивное медиа в стране.

​Забег проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.