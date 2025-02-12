Свыше 150 спортсменов стали участниками соревнований по мини-футболу в Люберцах

В спортивной школе олимпийского резерва городского округа Люберцы завершился турнир по мини-футболу среди девушек, в соревновании приняли участие более 150 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 5 по 11 февраля на базе спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы в рамках 59 — й Спартакиады школьников общеобразовательных организаций состоялся турнир по мини-футболу среди девушек. Сильнейшие команды удалось выявить только в финальных играх.

В 1-й группе победителями соревнований по мини-футболу стали учащиеся школы № 53, второе место заняли представительницы лицея № 12.

Во 2-й группе «золото» турнира завоевали футболистки из гимназии № 56, второе место заняли учащиеся гимназии № 16, «бронзовые медали» соревнований у представительниц школы № 27.

Победителям и призерам вручили грамоты, кубки и медали.

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