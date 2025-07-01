Свыше 1,5 тыс жителей Краснознаменска посетили матч «Команды Легенд»

​На поле стадиона «Заря» вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов в воротах. Отметим, что в одной команде с мэтрами футбола сыграл победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Сергей Нефедов.

​«Мы уже четвертый год участвуем в этом прекрасном проекте „Выходи во двор“, инициатором которого был губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, за что ему отдельное спасибо от нашей легендарной команды. В гости в Краснознаменск мы приезжаем уже во второй раз. И, как видите, нам очень понравилось. Здесь замечательный стадион, весь город замечательный. Как всегда, обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы у всех болельщиков было отличное настроение и чтобы от этого футбольного праздника остались самые яркие впечатления», — поприветствовал болельщиков Дмитрий Аленичев.

​Права символического первого удара по мячу удостоился игрок команды местных жителей, герой СВО, генерал-майор Валерий Биль.

​С кромки поля игрой звездной сборной руководил бессменный наставник «Легенд футбола», трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

​Сделать игру еще более захватывающей и интересной для всех зрителей на трибунах помогли красноречивые реплики дуэта профессиональных комментаторов Олега Жолобова и Виктора Гусева.

​Игра в Краснознаменске завершилась со счетом 7:6 в пользу Легенд и стала уже пятой встречей звездных игроков с любительскими сборными региона в рамках четвертого летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня молодежи России, который отмечается ежегодно в последнюю субботу июня.

​«Хочу поздравить всю молодежь нашей страны! Самое главное — любите спорт! Потому что это правильно, это выгодно и для самого спорта — позжеэти люди приведут в спорт своих детей, своих внуков. Тем более, что мы в Московской области стараемся развивать спортивную инфраструктуру. Молодежь диктует свои правила, но спорт всегда остается вне конкуренции», — поздравил молодых людей Московской области и всей России Олег Жолобов.

​Важнейшая роль на каждом событии проекта отводится юным спортсменам из местных футбольных секций. Перед началом гала-матча легендарные футболисты провели открытые тренировки для юных любителей игры миллионов. Также в программу мероприятия были включены активности для зрителей, розыгрыши подарков, футбольные аттракционы и выступления творческих коллективов.

​«Мы все здесь собрались, чтобы отлично провести время. Верю, что каждый получил удовольствие от игры и от общения с нами. Уж мы точно получили огромное удовольствие. Так что такие мероприятия — это здорово. Надеюсь, они продолжатся. Глядя на ребят, мы видим настоящие эмоции. Они хотят играть, получать удовольствие от процесса. И замечательно, что этот проект дает детям такую возможность. Многие из них нас знают, видели нас по телевизору. Ребятам важно провести время с нами, а для нас — с ними. Это взаимное общение, от которого все получают удовольствие. Главное, друзья, трудитесь, верьте в себя и всё получится», — поделился эмоциями Александр Самедов.

​За четыре года «Легенды» провели более 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Одержать победу над мэтрами футбола еще не удавалось ни одной из сборных городских и муниципальных округов Московской области. Напомним, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.