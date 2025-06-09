Свыше 1,5 тыс участников вышли на старт полумарафона в Волоколамске

Участниками полумарафона «Волоколамский рубеж» стали более 1 500 любителей бега. Старт стал вторым в сезоне проекта «Суперлига Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Традиционно в забегах в Подмосковье принимают участие как взрослые спортсмены, так и дети, которые выходят на старты специальных дистанций.

Полумарафон «Волоколамский рубеж», помимо основной дистанции в 21,1 км, включал забеги на 3, 5и 10 км для бегунов от 18 лет. Для младшей группы участников были подготовлены соревнования на дистанциях 300 и 600 м.

Самой возрастной участницей забега стал Клара Степановна Богатова. В 91 год жительница Подольска является постоянным участником беговых соревнований. В конце мая она завоевала золотую медаль Казанского марафона. Женщина увлеклась бегом 23 года назад и с тех пор стала примером для подражания для разных поколений бегунов. Клара Степановна регулярно участвует в старте «Суперлиги Подмосковья». В Волоколамске она пробежала дистанцию в 3 км.

«Я первый раз в Волоколамске. В этом году у меня уже восемь стартов было. В том числе Казань, Нижний Новгород, Королев. Как только появилось свободное время, появилось много единомышленников. Я раньше бегала длинные дистанции, получала удовольствие от этого занятия. Я молодежь хочу призвать: занимайтесь спортом. Три километра каждый день, это 20 минут времени. Всегда можно найти время и выйти побегать», — сказала после финиша Клара Богатова.

С результатами забега «Волоколамский рубеж» можно ознакомиться по ссылке.

Открытие бегового сезона состоялось в Коломне. В полумарафоне «Летопись Победы» приняли участие более 1 600 участников. Следом за Волоколамском забег пройдет в Раменском 12 июля. Полумарафон «По берегу озера» станет новой локацией для «Суперлиги Подмосковья». 16 августа в Дубне пройдет полумарафон «Большая Волга», а завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Принять участие в забегах могут все желающие: от начинающих до продвинутых бегунов. Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в забегах «Суперлиги Подмосковья» в рамках каждого события подготовлена специальная дистанция на 3 км. Приобрести слот на данную дистанцию можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Также заработанные участником «Суперлиги Подмосковья» баллы можно обменять на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

С 1 февраля 2024 года участники «Суперлиги Подмосковья» получили возможность соревноваться не только в личном зачете, но и в командных номинациях. Рейтинг сообщества напрямую зависит от усилий, вложенных каждым атлетом — все очки суммируются.

Старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.