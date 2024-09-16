Свыше 1,5 тыс человек стали участниками Космического марафона в Королеве

15 сентября Королев в очередной раз стал точкой притяжения для любителей бега. На космические старты собрались спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, разных городов Московской области, центрального федерального округа, Алтая, а также из Белоруссии и Казахстана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старт и финиш забега прошел на центральной площади города. Здесь же спортсмены и болельщики приняли участие в разминках и танцевальных мастер-классах, которые организовали перед началом марафона.

Первыми стартовали самые юные любители бега, на дистанции 300 и 500 метров и 1 километр вышли более 350 детей. Причем самому младшему участнику детских забегов нет еще и года, свою первую дистанцию он преодолел вместе с родителями. Взрослые спортсмены выбирали из дистанций на 5, 10 и 21,1 км. На протяжении всего пути и, конечно, на финише бегунов бурно приветствовали болельщики.

Королевский Космический марафон — один из старейших в стране. Он ежегодно собирает большое количество любителей бега из разных городов и стран. Первый Космический марафон состоялся в 1977 году, в нем приняли участие всего 39 человек. Год от года забег обретал все большую популярность и вскоре стал самым массовым из легкоатлетических соревнований страны по представительству городов и населенных пунктов, по числу представленных в пробеге клубов любителей бега.

На самой длинной дистанции — 21,1 км — победителями стали Иван Буров из Москвы и Светлана Дударь из Троицка. Все участники забега получили призы и памятные медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.