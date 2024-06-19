Свыше 1,2 тыс человек приняли участие в массовом заплыве в Подмосковье

На Истринском водохранилище 16 июня прошел 5-й массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Istra 2024. В нем приняли участие более 1,2 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Организатором мероприятия является X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия. Исполнительным директором заплыва на Истринском водохранилище является коренной житель г. о. Истра Сергей Ефимов.

В заплыве приняли участие спортсмены из разных городов России, а также пловцы из Турции, Белоруссии, ОАЭ и Узбекистана. В этом году по количеству участников установлен новый рекорд, показатель которого с каждым годом увеличивается. Соревнования прошли на дистанциях 500 метров, 1, 2 и 6 км для взрослых, а также 50 и 200 метров для детей. По итогам заплыва всем спортсменам вручили медали, а лучшие пловцы примут участие в чемпионате X-WATERS World Championship 2024 после всех стартов сезона.

Следующий подмосковный этап заплыва X-WATERS Moscow Ruza 2024 состоится 17 августа на Рузском водохранилище. Принять участие и узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.