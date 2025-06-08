Свыше 1000 человек собрал старт сезона Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье

На Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе состоялся первый летний заплыв сезона в Подмосковье в рамках соревнований по плаванию на открытой воде — Кубок чемпионов Swimcup, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Соревнования объединили более 1000 участников и гостей. Любители плавания под открытым небом преодолели дистанции в 1000, 2000 и 4000 метров, а также смешанную эстафету 3 по 300 метров. Для самых маленьких пловцов были подготовлены старты на 100 и 300 метров.

​«Этот сезон открытой воды в Московской области мы встречаем проверенными, доступными локациями и новыми дисциплинами. Решили впервые провести детские заплывы на 100 и 300 метров, а также эстафетные заплывы 3×300 метров, где смешанные команды из двух мужчин и одной женщины борются за Кубок чемпионов», –прокомментировал старт летнего сезона в Подмосковье организатор серии Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

​Традиционно в соревнованиях серии Swimcup принимают участие знаменитые спортсмены. Так, победителем прошедшего заплыва на Торбеевском озере на 4000 метров стал известный российский пловец, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, обладатель кубков мира, многократный чемпион и рекордсмен России Алексей Зацепин.

​Подробнее с результатами можно ознакомиться на официальном сайте Кубка чемпионов Swimcup.

​Следующие соревнования в рамках серии Swimcup пройдут 22 июня на Озернинском водохранилище Рузского муниципального округа. Затем единственный заплыв в июле примет городской округ Красногорск. Любители плавания на открытой воде соберутся на пляже Рублево в акватории бухты Живописная 27 июля. Далее турнир пройдёт 10 августа на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в городском округе Мытищи. И завершится сезон 30 августа ещё одним стартом на Озернинском водохранилище Рузского муниципального округа.

​Регистрация на все события открыта на официальном сайте Кубка чемпионов: swimcup.ru.

​Старты российской серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Серия заплывов с 2023 году является частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.