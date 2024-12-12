Свыше 100 спортсменов приняли участие в турнире по греко-римской борьбе в Балашихе

В Балашихе завершился традиционный открытый турнир по греко-римской борьбе, собравший более 100 юных спортсменов 2011-2014 годов рождения из 12 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования, прошедшие в спортивном комплексе «Метеор» им. Е. А. Донской в микрорайоне Дзержинского, были организованы при участии координатора партийного проекта «Детский спорт», члена фракции «Единая Россия» Евгения Николаева.

«Этот турнир — не просто спортивные соревнования, это школа мужества, дисциплины и патриотизма. Мы воспитываем настоящих защитников Родины, и спорт играет в этом огромную роль», — сказал Николаев.

Главным судьей выступил заслуженный тренер России, участник боевых действий и ликвидатор Чернобыльской аварии Николай Савихин.

Традиционный турнир, который проходит в конце декабря, предоставляет уникальную возможность тренерскому составу подвести итоги года, объективно оценить уровень подготовки своих воспитанников и внести необходимые коррективы в тренировочный процесс для достижения новых высот в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.