Свыше 10 тыс заявлений на присвоение спортивных разрядов оформлено в Подмосковье

В Подмосковье подать заявление на присвоение спортивных разрядов можно онлайн на региональном портале. С начала 2024 года услугой воспользовались более 10 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга «Присвоение спортивных разрядов» доступна на регпортале в разделе «Культура, спорт и туризм» — «Квалификация специалистов». Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Чтобы получить разряд, спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить цифровые копии документов.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение по ней поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.