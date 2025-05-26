Свыше 1 тыс человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Подмосковье

​Раменский муниципальный округ стал центральной площадкой в Подмосковье Всероссийского полумарафона с синхронным стартом — «ЗаБег.РФ». Главные беговые соревнования страны собрали свыше 1 000 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Любители активного образа жизни от 6 лет и старше преодолели свои дистанции по живописным маршрутам, открывающим виды на главные достопримечательности города: Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, каменный Собор Святой Живоначальной Троицы середины 19 века и усадьба Раменское. Стартово-финишный городок развернулся на Площади Победы рядом с мемориалом «Вечный огонь». Для всех спортсменов и зрителей была оборудована яркая фан-зона с интерактивной развлекательной программой.

Участники преодолели четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21.1 км. Традиционно каждый спортсмен получил футболку, брендированный мешок, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия.

​«Трасса сегодня великолепная и сложная. В Раменском я впервые, поэтому, когда заявили этот город, сомнений участвовать или нет не осталось. Трасса получилась технически интересной, с перепадами высот, что добавляло адреналина», — поделился впечатлениями первый финишер дня, победитель на дистанции 10 км Кирилл Чиров из Балашихи.

В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся уже в девятый раз и снова объединил всю страну. Во всех регионах страны ровно в 9:00 по московскому времени на старт вышли одновременно более 150 тысяч человек. Более того, спортивное событие прошло в рамках международного полумарафона OneRun, который суммарно собрал свыше 30 000 любителей бега из 25 стран: Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сербия, Катар, Бразилия, Венесуэла, Индия, Чила, Бангладеш, Египет, Иордания, Непал, Бахрейн, Пакистан, Малайзия, Тунис, Ливан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Казахстан и Абхазия.

​Для тех, кто не смог выйти на старт 24 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега. Любой желающий может выйти на старт без привязки к месту и также стать частью «ЗаБег.РФ».

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации.

Синхронный старт — одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два мировых рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».

«ЗаБег.РФ» проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.